Anderlecht-fans probleem voor interland Rode Duivels?

Op 14 november zouden de Rode Duivels in Brugge aantreden tegen Japan. Maar het stadsbestuur dreigt geen toestemming te geven voor die vriendschappelijke interland.



De vorige interland in het Jan Breydelstadion vond op 6 februari 2013 plaats. Toen zorgden de harde kern van Anderlecht voor problemen in de café's rondom het stadion. De veiligheidsdiensten vrezen voor nieuwe incidenten.



Bij de KBVB hopen ze dat er toch snel groen licht zal volgen.