Stijnen gelooft niet in WK-titel voor Rode Duivels

In de jongste dertig interlands leden de Rode Duivels slechts één nederlaag. Van Eden Hazard tot Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, de meeste spelers draaien mee in de top. Stijn Stijnen rekent België echter niet bij de kanshebbers voor de wereldtitel.



De voormalige international vreest dat België op verdedigend vlak niet op punt staat. "Het probleem is de beschikbaarheid van de spelers. Thomas Vermaelen zit zonder wedstrijdritme. Vincent Kompany doet nu ook niet mee. Als ze fit zijn op het WK maken de Rode Duivels een kans", stelt Stijn Stijnen bij TVL Sport.



"Ze zijn in de verdediging te kwetsbaar. Dat was ook op de vorige tornooien het geval."



"We hebben een goede verdediging, maar als er iemand wegvalt is het verschil te groot", merkt Wouter Vrancken op. "De spoeling bij de Rode Duivels is te dun. Het wordt niet simpel."