Vrancken en Stijnen over Nainggolan

Geen Radja Nainggolan tegen BosniŽ en Cyprus. De middenvelder van AS Roma lijkt niet in de plannen van Roberto Martinez te passen. "Zeg wat het probleem is", raadt Stijn Stijnen de bondscoach aan.







"Radja verdient een plaats in de groep, maar Martinez ziet hem wel elke dag bezig. Hij vindt discipline heel belangrijk. Nainggolan is toch wel een speciaal geval. Nonchalant", merkt Stijnen bij TVL Sport op."Martinez wil laten zien dat bepaalde dingen niet kunnen. Op de vorige tornooien werd de trainer daarop gepakt. Hij toont nu dat hij de baas is.""Ik merk weinig tegenstand vanuit de spelersgroep. Dat zegt toch wel veel. Hoe de analisten en media op dit alles zitten, daar word je niet goed van."Stijn Stijnen adviseert de bonscoach wel om beter te communiceren. "Er is wťl een zaak. Dus zeg gewoon wat het probleem is.""Op kwalitatief vlak moet Nainggolan er altijd bij zijn", stelt Wouter Vrancken, die nu trainer is bij Lommel SK. "Maar er spelen andere zaken mee. Martinez wil een bepaalde lijn trekken. Dat is zijn keuze. Ik ben benieuwd hoe de communicatie tussen die twee is. Hoe zou dat gedrag verbeterd kunnen worden? Als Nainggolan niet meegaat, is dat toch een aderlating."