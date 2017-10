"Stuivenberg past bij Racing Genk"

Het gaat niet goed met Racing Genk. Na tien speeldagen staan ze in de rechterkolom. Albert Stuivenberg wordt in vraag gesteld. Kan hij wel genoeg grinta in de kleedkamer jagen? Moet hij niet meer en harder op tafel kloppen?



Ex-speler Wouter Vrancken vindt niet dat Stuivenberg de dupe moet zijn van de mindere prestaties. "Dat het niet loopt bij Genk, daar zijn veel redenen voor. Pozuelo kampte met een blessure, Ingvartsen kende geen rust. Er zijn veel randfactoren die niet top zijn", stelt de huidige trainer van Lommel SK bij TVL Sport.



"Ze moeten niet naar Albert Stuivenberg kijken. Hij past perfect in de clubcultuur van Racing Genk."



DC