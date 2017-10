Weiler legt Duitse aanbieding naast zich neer

© www.voetbalbelgie.be - DC

Anderlecht plukte René Weiler weg bij 1. FC Nürnberg, dat in de tweede Bundesliga speelde. Hij leidde Anderlecht naar de landstitel. In het tweede seizoen liep het fout. Weiler kon al terug aan de slag.



De Zwitser kreeg een aanbieding van VfL Bochum, om er Ismael Atalan op te volgen. Bochum begon met promotieplannen aan het seizoen. Maar ze staan dertiende.



De entourage van René Weiler maakte duidelijk dat de tweede Bundesliga niet meteen in zijn plannen past. Weiler mikt op de eerste afdeling. De Premier League ziet hij ook zitten.