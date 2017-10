Hein Vanhaezebrouck schrok zich een bult bij Anderlecht

Vrijdag is het KV Mechelen-Anderlecht. Alle ogen zijn op Hein Vanhaezebrouck gericht. Hij moet voor betere resultaten en aantrekkelijk voetbal zorgen. Er blijkt echter nog veel werk aan de winkel te zijn.



Volgens Het Laatste Nieuws begrijpt Vanhaezebrouck niet dat het zo slecht gesteld is met de fysieke paraatheid van de spelers. Ook de vetpercentages liggen veel te hoog. "Onder Weiler was fysiek werk bijzaak. De eerste dagen onder Vanhaezbrouck hebben de spelers bijna uitsluitend kilometers gemalen. Op die manier doet Hein wat hij eigenlijk bij al zijn ex-clubs deed", zo vertellen intimi van de coach.



"Hoewel de medische staf van de Brusselaars al meermaals aan de alarmlbel trok, grijpt de nieuwe coach nu echt in. Het is gedaan me ‘Schipper, mag ik over varen?’ spelen en om 13u al thuis te zijn bij vrouw en kind", valt te lezen in Het Laatste Nieuws.



DC