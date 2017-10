Standard-talent: "Op het juiste moment vertrokken"

© www.voetbalbelgie.be - DC

Dat Ryan Mmaee tegen een bal kan trappen, is duidelijk. Toch wist hij niet door te breken bij Standard. Lag dat aan de jonge aanvaller of aan de club? Bij Waasland-Beveren toont Mmaee alvast dat hij veel potentie in huis heeft.



Vorig seizoen mocht Mmaee zich bij Standard tonen in Play-Off 2. Hij deed het goed, maar Ricardo Sa Pinto kon hij niet overtuigen. "Ik heb met Ricardo Sa Pinto over mijn situatie gepraat en hij vertelde me duidelijk dat hij geen jongeren zou laten spelen omdat hij onmiddellijk resultaten moest boeken", zegt Mmaee in La Dernière Heure.



In Luik voelde Mmaee te weinig vertrouwen. "Het is dat gebrek aan stabiliteit dat me verhinderde om door te breken, want elke trainer weet dat hij meteen resultaten moet halen. Als ik kijk naar de situatie van de andere jongeren, denk ik dat ik op het juiste moment vertrokken ben."