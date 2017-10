Rode Duivels spoelden champagne door het toilet

"Met welke spelers maakt niet zoveel uit, je wint tegen Cyprus", stelde Marc Degryse in Extra Time. Na het laatste fluitsignaal is een ereronde met toeters en bellen voorzien. In het verleden liep dat echter goed fout.

De Rode Duivels waren zeker van deelname aan het WK 2014 en dachten er tegen Wales nog een feestavond van te kunnen maken. Het werd 1-1 in het Koning Boudewijnstadion.In de aanloop naar het WK 1990 in Italië werd het 1-1 tegen Luxemburg. Een domper op de feestvreugde."De champagne om te vieren stond klaar, maar die hebben we dan maar wijselijk door het toilet gespoeld", herinnert toenmalig bondsvoorzitter Michel D’Hooghe zich nog in Het Nieuwsblad.