Cyprus brengt geen cadeau mee voor Rode Duivels

De Rode Duivels trekken binnen enkele maanden naar het WK 2018 in Rusland. Ze sluiten de WK-voorronde af met een thuismatch tegen Cyprus. Dat moet één groot feest worden.

Maar de Cyprioten zijn niet van plan de rode loper uit te rollen in het Koning Boudewijnstadion. Bondscoach Ran Ben Shimon wil een strijdvaardige ploeg op de grasmat zien."We kunnen ons inderdaad niet meer kwalificeren, maar toch zullen we de zege niet zomaar cadeau doen. We willen weerbaarheid tonen", citeert Sporza Ben Shimon.

"Een mooi resultaat zou een mentale overwinning kunnen zijn voor deze groep. De sfeer zit goed en we verbeteren elke wedstrijd. Hopelijk werpt dat zijn vruchten af tegen België."