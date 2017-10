24-jarige is T1 bij Lierse: "Kan voordeel zijn"

Na het vertrek van Frederik Vanderbiest neemt Will Still de honneurs als T1 van Lierse SK waar. Opvallend, de interim trainer is 24 jaar oud.



"Het voelt niet alsof ik me extra moet bewijzen door mijn leeftijd. Soms kan het zelfs een voordeel zijn omdat de leefwereld van de spelers ook die van mij is en ik hen dus goed begrijp. Dat is zeker als assistent een troef", aldus Still in Het Nieuwsblad.



De piepjonge Still wordt vergeleken met Julian Nagelsmann, de 30-jarige succestrainer van Hoffenheim. "Hij kan een voorbeeld voor mij zijn, maar voorlopig heb ik nog niet de ambitie om definitief hoofdtrainer te worden. Daar wacht ik best nog wat jaartjes mee. Eerst nog ervaring opdoen", besluit hij.



Bij zijn debuut speelde Lierse 1-1 tegen Tubeke.







MK