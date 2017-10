Lombaerts: "Zou graag weer bij Rode Duivels horen"

KV Oostende pakte deze zomer uit met de komst van Nicolas Lombaerts. De 32-jarige centrale verdediger kende een moeilijk begin bij de Kustploeg maar krabbelt stilaan weer recht. Hij hoopt bovendien nog altijd op een nieuwe kans bij de nationale ploeg.



"Ik zou er graag weer bij horen, maar dat wordt moeilijk", beseft Lombaerts in Humo. "Ik zal moeten bewijzen dat ik het waard ben. Dat het WK in Rusland is? Dat is toch wel een extra motivatie. Misschien had ik het al opgegeven als het elders was geweest. Ik koester nog altijd een sprankeltje hoop, maar de competitiestart met KV Oostende helpt ook niet echt."



Lombaerts tekende een contract tot medio 2020 in de Versluys Arena.











MK