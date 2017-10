STVV-trainer De Roeck: "Dat blijft onze prioriteit"

Na negen speeldagen in de Jupiler Pro League staat STVV op een verrassende vijfde plaats. Ondanks de goede resultaten wil trainer Jonas De Roeck niet spreken over Play-off 1.



"Laat ons eerst kwaliteit blijven brengen en de kaap van dertig punten zo snel mogelijk ronden. Het behoud blijft de prioriteit. Nadien kunnen we ons doel eventueel bijstellen", zegt De Roeck tegenover Het Belang van Limburg.



Vorige week toonden de Kanaries zich sterker dan Roda JC. "In de oefenpot tegen Roda JC kwamen we heel scherp voor de dag, ook de jongens die nog weinig speelminuten hadden verzameld. Dat verhoogt het aantal opties. Een opsteker, nu de tijd van de schorsingen en de blessures eraan komt."



Zaterdag trekt STVV naar Sporting Lokeren.













MK