Jonge Duivels geven goede voorbeeld tegen Cyprus

De Jonge Duivels hebben in Cyprus een belangrijke zege geboekt. Door de overwinning voeren ze de rangschikking aan met 8 op 12.





Bondscoach Johan Walem gooide zijn ploeg helemaal om na het gelijkspel van vorige week tegen Zweden. Vijf nieuwe namen kwamen in de ploeg.Voor rust konden de Jonge Duivels hun overwicht niet omzetten in kansen of doelpunten. Zes minuten na de pauze was het wel raak voor de Belgen. Dodi Lukebakio werkte een afgeweken schot van Samuel Bastien in doen.In de toegevoegde tijd legde Bastien de eindscore vast (0-2). Na vier speeldagen voeren de troepen van Johan Walem voorlopig de rangschikking aan. De Belgen staan aan kop met 8 op 12. Zweden en Hongarije tellen vier punten minder, maar hebben ook twee wedstrijden minder gespeeld.