Waarom Custovic liedje zong na zege KV Oostende

KV Oostende boekte voor de interlandbreak pas de eerste zege van het seizoen. De Kustjongens wonnen met 1-2 op bezoek bij KV Kortrijk. Na afloop zong Adnan Custovic luidkeels 'I believe I can fly' in de kleedkamer. Geen toeval zo blijkt.



"Ik wil toch graag eens uitleggen waarom ik in Kortrijk dat lied zong", stelt Custovic tegenover Sport/Voetbalmagazine. "Er zijn mensen die denken dat ik een grapjas ben, een jonge coach die één keer wint en al begint te zingen. Maar ik zong omdat ik mijn spelers beloofde dat ik dat zou doen als we wonnen."



"De woensdag ervoor waren we op restaurant geweest en vier nieuwelingen zongen daar toen een lied, zoals het de gewoonte is voor nieuwelingen: Zinho Gano, Aleksandar Bjelica, Mike Vanhamel en Emmanuel Banda."



"Toen ze klaar waren, begonnen de spelers te zingen dat het mijn beurt was. Ik zong al toen ik in Oostende als T2 begon, maar ze vonden dat ik weer moest zingen omdat ik nu T1 ben. Ik zei: 'Geen probleem, als we winnen op Kortrijk zal ik misschien T1 blijven en dan zal ik in de kleedkamer mijn lied zingen.' Ik was dus verplicht om het te doen."

