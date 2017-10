Decuyper niet uit op andere Belgische club?

© www.voetbalbelgie.be - DC

Patrick Decuyper was manager bij Zulte Waregem, kocht het stamnummer van KV Oostende en dacht dat van Zulte Waregem te verkopen aan een Antwerps initiatief. Een plan dat in rook opging. Decuyper ging wat later een prominente rol spelen bij Antwerp FC. In de wandelgangen wordt hij al enige tijd aan Lierse gelinkt.



Die club staat te koop. Maged Samy wil zijn Belgisch speeltje van de hand doen. De zoektocht naar een overnemer zou niet alleen naar buitenlandse wegen leiden.



"Ik heb dat gerucht ook gehoord, maar dat klopt totaal niet. Ik heb nog niets ondernomen, en ben ook niet van plan dat te doen", reageert Decuyper bij Sport/Voetbalmagazine. "Ik ben helemaal niet geďnteresseerd. Mocht het wel zo zijn, ik zou het u zeggen."