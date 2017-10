Nieuw trainersontslag in de Jupiler Pro League

Dit weekend is het Standard-KV Kortrijk. Een wedstrijd met een extra dimensie. Zowel Ricardo Sa Pinto als Yannis Anastasiou kunnen zich geen nieuwe nederlaag meer veroorloven.



Dat Standard-voorzitter Bruno Venanzi contact opnam met Yves Vanderhaeghe geeft aan dat Sa Pinto onder druk staat. Vanderhaeghe tekende bij AA Gent.



Sa Pinto heeft een overwinning nodig. Een gelijkspel in eigen huis zal als een nieuwe nederlaag beschouwd worden.



Anastasiou moet zich ook zorgen maken. KV Kortrijk polste via via bij Vanderhaeghe of hij zin had in een terugkeer naar KV Kortrijk.



DC