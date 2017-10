Franse bondscoach gelooft niet in Rode Duivels

Kwartfinalist op het WK 2014. Op het EK 2016 in Frankrijk vlogen de Rode Duivels er ook in de kwartfinale uit. Biedt het WK in Rusland meer perspectieven? Didier Deschamps houdt niet meteen rekening met Eden Hazard en zijn ploegmaten.

Met spelers als Antoine Griezmann, Kylian Mbappť, Olivier Giroud en Alexandre Lacazette beschikt de voormalige profvoetballer over nogal wat namen in offensief opzicht.Toch rekent Didier Deschamps zijn ploeg niet bij de topfavorieten. "Natuurlijk hebben we ambities, maar landen als Portugal, Duitsland en BraziliŽ zijn verder dan wij. Zij hebben meer ervaring."Deschamps noemt de Rode Duivels niet. Hij hoopt dat zijn spelers op het WK beter en scherper bij de les zijn. De0-0 tegen Luxemburg en Wit-Rusland en de 2-1 nederlaag tegen Zweden liggen nog op zijn maag."Het kan allemaal beter. We hebben de kansen gehad om veel meer doelpunten te maken. We lieten soms na onze tegenstander pijn te doen."