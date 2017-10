Belgische topclubs voluit voor Japanse revelatie?

Ryota Moriaka, hij is al lang geen onbekende meer. De 26-jarige Japanner scoorde al vijf keer voor Waasland-Beveren en deelde ook zes assists uit. Een gouden transfer!

Bij Club Brugge hadden ze snel door dat Moriaka tot de betere spelers in de Jupiler Pro League hoorde. Ze klopten in augustus op de Freethiel aan, maar na de verkoop van Zinho Gano aan Zulte Waregem, voor 2 miljoen euro, bleef de deur toe.Waasland-Beveren had nochtans een nieuwe financiŽle slag kunnen slaan. Moriaka kwam van het Poolse Slask Wroclaw over voor 275.000 euro en kon voor een tienvoud van dat bedrag naar Club Brugge.De marktwaarde van Ryota Morioka is echter niet gedaald. Anderlecht ziet de Japanner ook graag komen. En er is belangstelling uit andere competities.In principe is een transfer pas bespreekbaar na dit seizoen. Die belofte kreeg Philippe Clement van het bestuur. Maar Morioka wil graag naar het WK 2018. Als speler van Anderlecht of Club Brugge maakt hij meer kans op een selectie.Morioka ligt tot midden 2020 onder contract bij de Wase Leeuwen. Eťn zaak is zeker: Waasland-Beveren kan een financiŽle slag slaan, in januari of na het seizoen.Philippe Clement omschrijft zijn spelverdeler als een bescheiden kerel, een typische Japanner. Een harde en bescheiden werker. De rechtsvoetige aanvallende middenvelder kwam bij Vissel Kobe aan 17 doelpunten in 131 wedstrijden. In de Poolse eerste klasse kwam hij 15 keer tot scoren in 51 matchen.