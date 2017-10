Restaurantuitbater noemt Martinez een dwaas

© www.voetbalbelgie.be - DC

Dat Radja Nainggolan niet uitgenodigd werd voor de Rode Duivels, dat wekt veel verbazing in ItaliŽ. Sport/Voetbalmagazine voelde Giulio Lucarelli, uitbater van een restaurant en fan van AS Roma, aan de tand.



"Jullie bondscoach is un pazzo, een dwaas. Als Radja Italiaan was dan zou hij titularis zijn bij La Nazionale, dat staat vast!", stelt Giuliu Lucarelli.



Naar de woorden van Johan Cruijff 'elk nadeel heb ze voordeel' ziet Lucarelli ook een belangrijk winstpunt voor zijn favoriete club.



"EgoÔstisch als we zijn vinden we het ook een goede zaak: zo is hij minder vermoeid."