Kompany aan de slag in Schotland?

Spelen er binnenkort terug twee Kompany's aan de andere kant van het Kanaal? François Kompany kwam vorig seizoen veel aan spelen toe bij KSV Roeselare en leek op weg naar Antwerp FC. De 28-jarige middenvelder zit nog zonder club en zou in Schotland aan de slag kunnen.



Tweedeklasser Dundee United heeft de jongere broer van Rode Duivel Vincent Kompany laten afkomen voor een test. The Terrors staan op de tweede plaats in de tweede afdeling.



François Kompany was jeugdspeler bij KV Mechelen en maakte ook even deel uit van de beloften van STVV. In 2010/2011 zat hij bij het Engelse Macclesfield Town. Daarna volgden FC Brussels, Sint-Niklaas, Eendracht Aalst, Seraing United en KSV Roeslare. Hij pikte vorig seizoen 21 wedstrijden in Eerste Klasse B mee.