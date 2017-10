Aad de Mos ziet overroepen speler bij Anderlecht

Het avontuur van Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht begint met een verplaatsing naar KV Mechelen. Aad de Mos verwacht dat Anderlecht er in een 3-4-3 zal spelen.

"Hein gaat gelijk zijn 3-4-3 erin pompen", zegt hij bij HLN. "Hij heeft er ook de spelers voor. Er is geen tijd voor oefenwedstrijden meer, dus moet hij in de officiële matchen ontdekken wat er werkt en niet werkt."In dat elftal zal geen plaats zijn voor de aanvoerder, vermoedt De Mos. "Wat mij betreft is Hanni een overroepen speler. Hij werd te veel gehypet en heeft niet zo'n goede relatie met het publiek. Dat komt Stanciu goed uit. Hij moet nu maar eens openbloeien."