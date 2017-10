Laat Vanhaezebrouck diepe wonden na?

© www.voetbalbelgie.be - DC

Het tijdperk van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent is voorbij. Een mooi hoofdstuk. De 53-jarige zit nu bij Anderlecht. Yves Vanderhaeghe wacht de zware taak om de Buffalo's terug op het rechte pad te krijgen. Play-off 1 halen, dat belooft nog moeilijk te worden.



"AA Gent doet er goed aan het hoofdstuk Vanhaezebrouck dicht te klappen en daar niet meer op terug te keren", stelt Jacques Sys in Sport/Voetbalmagazine. "Ook al zijn er intern door deze affaire veel wonden geslagen."



"Het moet voor Vanderhaeghe een godsgeschenk zijn om in Gent aan de slag te gaan. Eén dag nadat Vanhaezebrouck zei dat Vanderhaeghe, die voor het assistentschap van Anderlecht bedankte, zich allicht het hoofd gek liet maken door een aantal clubs . "