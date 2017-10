Ferrera teleurgesteld in Anderlecht, Club Brugge en AA Gent?

© www.voetbalbelgie.be - DC

Yannick Ferrera begon als hoofdtrainer bij Sporting Charleroi en belandde via STVV bij Standard. Vorig seizoen volgde hij Aleksandar Jankovic op bij KV Mechelen. In de tussentijd moesten een aantal topclubs op zoek naar een nieuwe trainer.



Club Brugge vond dat Philippe Clement nog ervaring miste en koos voor Ivan Leko, die slechts anderhalf jaar hoofdtrainer was. Yannick Ferrera kwam niet in beeld.



"Misschien omdat hij er speler was?", vraagt hij zich luidop af bij HLN. "Ik weet het niet. Op basis van zijn goede play-offs met STVV kan ook."



"Ook bij Anderlecht en AA Gent vroeg ik me trouwens af waarom ze niet voor mij kozen."