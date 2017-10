Dick Advocaat voelt zich niet schuldig

Een van de grote afwezigen wordt het Nederlands Elftal. De KNVB haalde er Dick Advocaat en Ruud Gullit bij, om het zinkende schip nog recht te trekken. Maar ze slaagden niet in die missie. Advocaat acht zich niet verantwoordelijk.



De 70-jarige Hagenees wijst naar de uitslagen. Onder zijn leiding versloeg Oranje Luxemburg (5-0), Bulgarije (3-1), Wit-Rusland (3-1) en Zweden (2-0). Alleen tegen Frankrijk liep het mis met een 4-0 nederlaag.



"We hebben het niet gehaald, maar ik dacht dat twaalf punten uit vijf wedstrijden voldoende zou zijn. Dus als ik iets fout zou hebben gedaan, dan was dat in Frankrijk", luidt de analyse van Advocaat.



"Achteraf hadden we dat duel ook moeten winnen, maar vooraf had ik niet verwacht dat Zweden wel van Frankrijk zou winnen."



