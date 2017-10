Voorzitter PSG verdacht van omkoping

Nasser Al-Khelaifi komt in opspraak. De voorzitter van Paris Saint-Germain-voorzitter wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij omkoping.



Het openbaar ministerie in Zwitserland voert een onderzoek naar het doen en laten van BeIN Media, dat de televisierechten van de WK's 2026 en 2030 op onrechtmatige wijze binnengehaald zou hebben.



El-Khelaifi staat aan het hoofd van dat mediabedrijf. Hij wordt beschuldigd van omkoping en vervalsing van documenten.



Jerome Valcke, secretaris generaal van de FIFA, is eveneens een verdacht in deze fraudezaak. Volgens de Zwitserse procureur-generaal nam Valcke steekpenningen aan van een zakenman, in het kader van de toewijzing van de tv-rechten voor de volgende vijf WK's.



DC