Vanhaezebrouck over PSG: "Nog mirakels gebeurd"

Na de lastige verplaatsing tegen KV Mechelen wacht woensdag PSG op landskampioen RSC Anderlecht. Neymar en Rode Duivel Thomas Meunier zakken af naar het Astridpark voor de derde speeldag in de Champions League. Paars-wit moet met nul op zes dringend op zoek naar punten. Maar tegen de wereldsterren van PSG lijkt dit onbegonnen werk. Toch gelooft Hein Vanhaezebrouck in een stunt.



"Ik heb nog nooit een wedstrijd laten schieten, en dat zal ik ook tegen PSG niet doen. Ook al weet ik dat dat een heel moeilijke wedstrijd wordt”, aldus Vanhaezebrouck tegenover VTM.



"Na de 0-3 tegen Celtic wordt het moeilijk om nog in aanmerking te komen. Maar goed, er zijn nog mirakels gebeurd in het verleden. Maar laat ons eerst focussen op Mechelen. Een goed resultaat betekent natuurlijk een andere instap naar de match tegen PSG.”