Legear heeft foodtruck op festivals

Jonathan Legear verkreeg het imago van losbol. Een voetballer die veel geld opstrijkt, op stap gaat, een liederlijk leven leidt. Die wilde jaren liggen echter al een tijd achter de rug. De voormalige Rode Duivel heeft goed nagedacht over de toekomst.

Voetballen in het buitenland of ver van zijn familie, dat past niet meer in zijn plannen. Daarom voelt Jonathan Legear zich prima bij STVV. Op drie kwartier van zijn habitat spelen, bij een club met goede trainingsfaciliteiten. En ondertussen kan hij verder werk maken van wat er na het voetbal komt."Ik heb in immobiliën geïnvesteerd: drie huizen en een tiental appartementen", zegt de voormalige flankspeler van Anderlecht en Standard in een interview met de RTBF. "Ik beheer ook een foodtruck die op alle grote zomerfestivals passeerde, van Werchter tot Spa en Dour.""We bieden gezonde voeding aan op basis van kip. De ingrediënten zijn honderd procent Belgisch: ik wil dat de mensen beter eten dan toen ik jong was (lacht)."De 30-jarige Jonathan Legear ligt tot midden 2019 onder contract bij STVV.