Rits: "We lieten ons toch vangen tegen Anderlecht"

KV Mechelen scoorde drie keer tegen Anderlecht. Onvoldoende voor puntenwinst. De Brusselaars scoorden nog een keer meer en laten Malinwa met een bitter gevoel achter.



"We wisten hoe ze gingen spelen. We wisten dat Hanni tussen de lijnen ging spelen en toch lieten we ons keer op keer vangen", stelt aanvoerder Mats Rits op de clubsite. "We gaven veel te gemakkelijk kansen weg en op die manier ga je dan de rust in met een pijnlijke 1-4 op het bord."



"In de tweede helft hebben we het veel beter aangepakt en gaven we veel minder weg. We namen de wedstrijd zelf in handen."



De ploeg van Yannick Ferrera knokte zich van een hopeloze 1-4 naar een hoopgevende 3-4 achterstand, met goals van Pedersen en Band. Maar de gelijkmaker kwam er niet meer.



"Onze derde treffer viel te laat en een punt zat er dus jammer genoeg niet meer in", zucht Mats Rits.



