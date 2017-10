Club Brugge-trainer niet bezig met Anderlecht

© www.voetbalbelgie.be - DC

Anderlecht gooide veel geld op tafel om Hein Vanhaezebrouck binnen te kunnen halen. Een half miljoen euro voor AA Gent en een brutoloon van anderhalf miljoen euro per jaar.



"Ik heb het gevolgd: een interessant verhaal", stelt Ivan Leko via het clubkanaal. "Anderlecht heeft op papier de duurste kern en de beste trainer van Belgi."



"Maar wat de concurrentie doet, zijn onze zaken niet. Ik geloof nog steeds dat wij op dit moment collectief de beste ploeg in Belgi zijn. Wij kijken naar onszelf."