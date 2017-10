"80% van de voetballers leeft in een bubbel"

© www.voetbalbelgie.be - DC

Te veel matchen, te weinig recuperatie, geen bilartlaken als speelveld. Er wordt nogal wat gezeurd en geklaagd in het topvoetbal. Ondanks de riante lonen die de spelers opstrijken en de verfijnde technische en medische begeleiding. Filipe Luis, ploegmaat van Yannick Carrasco, doet daar niet aan mee.



"Ik mag mezelf gelukkig prijzen, omdat ik niet bijzonder hard hoef te werken. Natuurlijk ligt er veel druk op onze schouders, maar het duurt altijd maar een paar uurtjes en ik krijg een geweldig salaris", zegt de Braziliaanse linksachter, die in 2014 overkwam van Chelsea en het goed doet bij Atltico Madrid, tegen Marca.



"Ik kijk om me heen hoe andere mensen leven. Ik weet wat er speelt in de wereld. Daardoor kan ik mijn werk eigenlijk niet serieus nemen."



"Tachtig procent van de spelers leeft in een bubbel, vooral de jonge voetballers. Ze vergeten de echte wereld. Ze geloven dat ze gerespecteerd worden als ze rondlopen met een dure tas, schoenen van vierhonderd euro en tattoos."



Of Filipe Luis stond te juichen bij het 'droomhuwelijk' van Yannick Carrasco is niet geweten. Dat feest ging afgelopen zomer in het kasteel van La Hulpe door, met een prijskaartje van liefst een half miljoen euro.