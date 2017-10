TRANSFER - Onyekuru verwacht nieuws in januari

Henri Onyekuru scoorde vorig seizoen vlot in het shirt van AS Eupen, de Nigeriaan is ook uitstekend bezig bij Anderlecht. Of hij nog lang bij de Brusselaars te bewonderen valt, lijkt steeds minder waarschijnlijk.



Everton kocht Onyekuru afgelopen zomer bij Eupen weg voor 8 miljoen euro. Om extra ervaring op te doen leenden ze Henri Onyekuru uit aan Anderlecht.



De 20-jarige aanvaller doorstaat die test met brio en acht de tijd zelf rijp om het in de Premier League te proberen. Tel daar nog de tegenvallende prestaties van Everton bij. Ronald Koeman zou Onyekuru wel kunnen gebruiken.



"Ik hoop dat ik vanaf januari voor Everton kan spelen", laat Onyekuru er geen gras over groeien. "De club is tevreden over mijn seizoensbegin. Het is echter nog geen januari en mijn focus ligt volledig op Anderlecht."



Anderlecht moet hopen dat Onyekuru - die nog maar n interland achter zijn naam heeft staan - in januari nog geen werkvergunning kan bekomen voor de Premier League.



DC