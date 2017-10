Liet Vanderhaeghe een zieke ploeg na?

© www.voetbalbelgie.be - DC

Yves Vanderhaeghe leidde KV Oostende twee jaar op rij naar een plaats in Play-off 1. Daar kwam nog de eerste bekerfinale bij. Maar dit seizoen sloeg de motor niet aan. Zijn opvolger Adnan Custovic begon niet onaardig.



"Een ploeg die 1 op 21 haalde, waarvan het vertrouwen minder is en waarin er schrik om te verliezen aanwezig is: dat is allesbehalve een ideale situatie voor een coach met niet veel ervaring om als T1 te beginnen", merkt de Bosnir op bij Sport/Voetbalmagazine.



"Maar ik denk dat ik met een ploeg die ziek was toch al mooi werk leverde. Ik haalde 4 op 6 in de competitie en we plaatste ons in de beker."