Cavani moet op scherp staan tegen Anderlecht

Woensdag is het Anderlecht-PSG in de Champions League. Op 22 oktober 2013 werd het 0-5, met Zlatan Ibrahimovic in een glansrol. Dat PSG opnieuw wil vlammen in het Astridpark is duidelijk.

Goalgetter Edinson Cavani mag na het interlandvoetbal rusten. Hij doet dus niet mee tegen Dijon. Verrati, Thiago Motta, Thiago Silva en Kurzawa mochten in de dug-out plaatsnemen.Voor Thomas Meunier, Kylian Mbappé en Neymar was er wel een plaats in de elf.Cavani was er in 2013 ook bij tegen Anderlecht. Hij lukte toen de 0-4. Ibrahimovic nam de vier andere treffers voor zijn rekening.