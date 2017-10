Club Brugge lachende derde na gelijkspel Charleroi?

Felice Mazzu liet in de aanloop naar de thuismatch tegen Eupen, de rode lantaarn, weten dat zijn ploeg op scherp moest staan. Met recht en rede, want het werd 2-2 in het Stade du Pays.

De Zebra's kwamen nochtans op voorsprong via Baby, na een verre inworp van Rezaei. Maar vijf minuten later prikte Leye de gelijkmaker binnen.Charleroi ging na de rust op zoek naar meer. Lukebakio kwam niet tot scoren. Babay toonde opnieuw hoe dat moest (2-1).Maar in de 90ste minuut bezorgde Ocansey de Zebra's een koude douche.Sporting Charleroi telt nu vier punten minder dan Club Brugge. Ruud Vormer en zijn ploegmaten kunnen zondag de kloof op Charleroi uitbreiden tot zeven punten, als ze winnen in en tegen KV Oostende.