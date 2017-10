STVV verdiende meer tegen Lokeren

Geen winnaar in het duel tussen Sporting Lokeren en STVV. De bezoekers eisten in de eerste helft het meeste balbezit op en dwongen ook wat doelkansen af, met een bal op de lat van Jordan Botaka.





De Congolese international kwam in de 47ste minuut wel tot scoren, met Jonathan Legear als aangever. Lokeren probeerde, maar STVV was gevaarlijker. Al mocht het Lucas Pirard in de 63ste minuut dankbaar zijn, bij een trap van Benchalb.STVV leek op weg naar een driepunter, maar Robin Söder werkte in de 81ste minuut een voorzet van Skulason binnen. De Kanaries gingen nog snel op zoek naar een tweede treffer en kenden pech, want Bert Put keurde een geldig doelpunt van Botaka (zie foto), op aangeven van de debuterende Elton Acolatse, onterecht af.Frustraties in het Truiense kamp, waar Sascha Kotysch een tweede gele kaart kreeg en de kleedkamer mocht opzoeken. Met elf tegen tien pakte Lokeren nog bijna de volle pot, maar Pirard bracht in de 93ste minuut tot drie keer toe redding op pogingen van Enoh en Maric.