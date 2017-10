Anastasiou:"We blijven dezelfde fouten maken"

Met een 3-1 nederlaag tegen Standard blijft de druk op de schouders van Yannis Anastasiou toenemen. De derde nederlaag op rij voor de Kerels.



Kortrijk kwam via Kristof D'Haene na tien minuten wel op voorsprong, maar de bezoekers konden niet lang genieten van de voorsprong. Nauwelijks twaalf minuten later had Standard de rollen al omgedraaid: 2-1. Anastasiou baalt daar flink van. "Dit is heel zuur. Ons wedstrijdplan was goed. We komen 0-1 voor, maar geven alles op vijf minuten tijd weer uit handen. Wij hebben het vooral onszelf heel moeilijk gemaakt vandaag, want Standard was echt niet zo fantastisch", verzucht hij bij Sporza.



Anastasiou neemt het zijn spelers kwamen dat ze niet leren van hun fouten. "We werken hard, maar blijven dezelfde fouten maken. Toen Azouni rood kreeg, gaf ik de opdracht om de wedstrijd tot de rust dood te maken, tijd te winnen, maar dan slikken we ook nog de 3-1. Die was er te veel aan'', klinkt het ontgoocheld.



MW