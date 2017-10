Sa Pinto boos ondanks 3-1 zege

Met een 3-1 overwinning tegen KV Kortrijk zit Ricardo Sa Pinto terug wat steviger in het zadel bij Standard. De Portugese trainer was na afloop echter vooral misnoegd over de uitsluiting van Sébastien Pocognoli.



"We hadden eigenlijk nog overtuigender kunnen winnen, maar die fase met Pocognoli zorgde ervoor dat de aanvalsdrift uit onze ploeg werd gezogen en dat we vandaag dus niet nog een ruimere zege boeken", vertelt hij bij Sporza.



Sa Pinto vindt dat Standard altijd tegen meerdere tegenstanders moet spelen. "Er gebeurt altijd wel iets in onze matchen. Ik weet niet van waar het komt, maar we moeten toch altijd meer dan één strijd leveren om een resultaat over de streep te trekken. Ik vind dat er niets tegen onze zege valt in te brengen. Het is een juist resultaat."



Hij weet hoe dan ook dat er volgende week een flinke uitsaging wacht. "Volgende week trekken we naar Moeskroen, een ploeg die iedereen verbaast. Ik heb de indruk dat het verschil tussen de grote ploegen en de kleine ploegen steeds kleiner wordt in deze competitie, maar we gaan wel naar daar om te winnen."



