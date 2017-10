Thibaut Courtois laat zich horen

© www.voetbalbelgie.be - DC

Hij was een van de weinige Rode Duivels die een duidelijke mening naar buiten durfde brengen over Marc Wilmots. Thibaut Courtois steekt zich ook niet weg bij Chelsea.



De titelverdediger ging met 2-1 onderuit bij rode lantaarn Crystal Palace. "We speelden niet zo intens als Palace deed in het begin. Nadien waren we ongelukkig met de eerste goal - dat kan je bijna geen doelpunt noemen", stelde de doelman na afloop.



" De elf spelers op het veld stonden niet op het juiste niveau", die daarmee ook kritiek uit op zijn eigen prestatie op Selhurst Park.