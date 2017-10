Ruud Vormer: "Verdiend voor Club Brugge"

Teleurstelling en euforie, die twee emoties lagen dicht bij elkaar in de Versluys Arena. KV Oostende leek een kostbaar puntje te bemachtigen, maar in de ultieme slotseconden werd het nog 2-3. Sombere blikken bij de Kustjongens, dolle vreugde bij Blauw-Zwart.



"We hebben deze match niet alleen winnend afgesloten, we leverden ook goed voetbal", stelt aanvoerder Ruud Vormer via het clubkanaal. "Helemaal op het einde winnen, dat is mooi. Na dat doelpunt floot de scheidsrechter meteen af. We hebben die drie punten echt wel verdiend."

DC