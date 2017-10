Hans Vanaken: "Efkes terugpakken"

Club Brugge vertrok met de drie punten in Oostende, met de winnende treffer in de ultieme slotseconden (2-3). Hans Vanaken, Ruud Vormer en Marvelous Nakamba lieten de Brugse machine draaien.



"Het was op het nippertje, maar ik denk wel dat we uiteindelijk verdiend wonnen", stelt Hans Vanaken bij Sporza Radio. "Vooral in de fase na de 1-2 waren we echt dominant. Ik trapte dan die bal op de paal, anders was het 1-3 en voor hen nog een stuk moeilijker geweest om terug te keren. Al scoorden zij uit het niets twee fantastische doelpunten."



"We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, want voor Oostende is het tegen ons altijd de match van het jaar. Ze waren heel gemotiveerd en haalden in hun laatste twee matchen ook goeie resultaten met hun nieuwe coach. Maar met de koppositie en ons vertrouwen weten we dat we elke match kunnen winnen."



Net als tegen Sporting Charleroi pakte Club Brugge in de slotfase de volle buit. "Of het typisch is dat de leidersploeg een beetje het geluk aan zijn kant heeft en de rode lantaarn het ongeluk? Je dwingt dat natuurlijk wel een beetje af", merkt Vanaken op.



"Op dit moment loopt alles gewoon goed bij ons. Maar ik kan me ook nog herinneren dat we hier vorig jaar verliezen in de laatste minuut. En vandaag winnen we in de laatste minuut. Efkes terugpakken!"

DC