Boskamp haalt uit naar bestuur KRC Genk

KRC Genk geraakte zaterdag niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Excel Moeskroen. De positie van Albert Stuivenberg wordt in vraag gesteld, maar het bestuur steunt de Nederlandse T1. Analist Johan Boskamp vindt dat vreemd.



"Verleden jaar bleven ze niet achter Maes staan, waar slaat dat nu op? Ik ben geen voorstander om een trainer te ontslaan, want dat is flauwekul. Janssens en De Condé moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen, want zij hebben die spelers gehaald", aldus Boskamp in Stadion.



Zondag trekt KRC Genk naar landskampioen Anderlecht.







