Philippe Clement vol lof over debutant

Waasland-Beveren ging zaterdag met 2-0 onderuit tegen AA Gent. Jur Schryvers maakte zijn debuut op de rechtsachter bij de Wase Leeuwen. Hij verving de geblesseerde Laurent Jans. Philippe Clement was tevreden over het debuut van de 20-jarige Schryvers die afgelopen zomer werd weggeplukt bij de beloften van Club Brugge.



"Hij heeft een erg intelligente wedstrijd gespeeld. Als je zo kan debuteren tegen een speler als Simon, dan laat je zien dat je wat in je mars hebt", aldus Clement in Gazet van Antwerpen.



"Hij heeft in ieder geval bevestigd wat ik van hem verwachtte en kan enkel nog groeien. Ik ben ervan overtuigd dat hij binnen een jaar of twee een zeer goede verdediger is. Dat we deze jonge speler naar hier hebben kunnen halen, is een goede zaak voor de club."







MK