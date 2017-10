Analist laat deur op een kier voor stunt Anderlecht tegen PSG

Na de knappe zege op bezoek bij KV Mechelen neemt landskampioen RSC Anderlecht het woensdag in de Champions League op tegen PSG. Analist Philippe Albert dicht paars-wit kansen toe.



"Verschillende spelers, zoals Kums, Hanni, Gerkens en Onyekuru, lijken bevrijd te zijn na de komst van Vanhaezebrouck. Als die ook nog eens aan de fysiek van zijn spelers werkt zodat ze 90 minuten lang hun niveau kunnen aanhouden, zal Anderlecht moeilijk te verslaan zijn", aldus Albert in La Capitale.



Woensdag wacht PSG in de Champions League, Albert is hoopvol. "De tegenstand zal van een ander allooi zijn, maar als Dijon erin slaagt om het PSG lastig te maken, waarom dan Anderlecht niet? Maar we zijn het er natuurlijk over eens dat PSG een off-day zal moeten kennen en Anderlecht op 150 procent van zijn mogelijkheden zal moeten spelen."











MK