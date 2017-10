Erik Van Looy kijkt uit naar Club Brugge - Antwerp

© www.voetbalbelgie.be - DC

Films regisseren, de Slimste Mens presenteren. In zijn vrije tijd volgt Erik Van Looy Antwerp FC. Hij is blij verrast door de sterke prestaties van zijn favoriete ploeg.



De Great Old keerde na dertien jaar terug naar eerste klasse en staat na tien speeldagen op de derde plaats. "Het is moeilijk te geloven", knikt Erik Van Looy bij Studio Brussel. "Ook als ik die prachtige tribune die ze bouwen in het stadion passeer, dan moet ik even in mijn vel knijpen: is dit allemaal wel echt waar."



"Het is een soort Blade Runnerachtig-verhaal. Alsof het niet waar is. Maar het is gelukkig wel waar."



Zondag is het Club Brugge-Antwerp, de eerste tegen de derde. "Ik trek met veel plezier naar Brugge. Ik kom in vrede."