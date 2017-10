Dries Mertens niet tegen Kevin De Bruyne?

Opmerkelijk nieuws vanuit Italië. De grote baas van Napoli wil dat trainer Maurizio Sarri dinsdagavond zijn belangrijkste spelers rust gunt in de Champions League-kraker tegen Manchester City. Napoli kan de punten nochtans goed gebruiken.

Napoli telt net als Shaktar Donetsk twee op zes. Manchester City heeft zes punten. Maar Napoli staat op kop in de Serie A en speelt zaterdag tegen Internazionale, de nummer twee."Ik denk dat de spelers met de meeste speelminuten rust moeten krijgen om ze fris te houden", stelt eigenaar Aurelio De Laurentiis tegenover La Gazzetta dello Sport. "De wedstrijd tegen Internazionale is net zo belangrijk.""In Europa hoeven we niet elke wedstrijd te winnen, maar hoeven we ons alleen maar zorgen te maken over het overleven van de groepsfase."