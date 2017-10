Hairemens: "Dan gebeurt het in Antwerpen"

Een derde van de reguliere competitie ligt achter de rug, met promovendus Antwerp op de derde plaats. Het Bosuilstadion loopt vol en binnenkort kunnen er nog meer fans binnen als de nieuwe hoofdtribune af is. Het leeft volle bak bij de Great Old.

"Eerlijk gezegd had ik dit niet verwacht", geeft Geoffry Hairemans toe bij Extra Time. "Maar als je iets niet verwacht, dan gebeurt het juist in Antwerpen."Zondag trekt Antwerp naar Club Brugge, dat met 27 op 30 helemaal bovenaan staat. Een analist nam het woord 'oorlogsmachine' in de mond."We hebben er niets te verliezen", merkt Hairemans, die op 500 meter van het Bosuilstadion woont, op. "We kunnen er alleen winnen."