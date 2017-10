Van der Elst over Cercle Brugge en Vercauteren

Geen José Riga meer bij Cercle Brugge. Frank Vercauteren moet de groen-zwarte vereniging - sinds enkele maanden in handen van de eigenaar van AS Monaco - terug naar eerste klasse leiden. Vercauteren in de 1B-reeks. Dat is best opmerkelijk.



De voormalige trainer van KV Mechelen, Anderlecht en Racing Genk zat na een Russisch avontuur al een jaar zonder club.



"Er hing al weken een trainerswissel in de lucht bij Cercle", stelt Van der Elst bij Extra Time. "Dat het Frank Vercauteren is, had ik niet verwacht."



"Maar AS Monaco zit nu achter Cercle. Er zijn veel mogelijkheden. Ze haalden 25 of 26 nieuwe spelers. Ze willen graag onmiddellijk promoveren."



Cercle Brugge staat op de derde plaats en maakt nog kans op de eerste periodetitel.





DC