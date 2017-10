Vanhaezebrouck reageert op opmerking Vanderhaeghe

Yves Vanderhaeghe leidde AA Gent naar een driepunter tegen Waasland-Beveren. Na afloop stelde de opvolger van Hein Vanhaezebrouck dat hij verbaasd is over de conditie van de spelers. "Als je na tien matchen al last van krampen krijgt", merkte hij op.



Ging het er onder Vanhaezebrouck dit seizoen te soft aan toe? "Vanderhaeghe heeft gelijk. Sommige spelers moeten nog stappen zetten", trapt de huidige trainer van Anderlecht de bal subtiel terug.



Nota bene, Vanhaezebrouck uitte ook kritiek op de fysieke staat van de spelers van Anderlecht. Een vingerwijzing naar René Weiler. Vanhaezebrouck liet Anderlecht bij KV Oostende fysical-coach Gino Caen wegplukken.



DC