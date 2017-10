Vanhaezebrouck: "Wie schrik heeft krijgt slaag"

© www.voetbalbelgie.be - DC

Anderlecht betaalde 9,8 miljoen euro voor Nicolae Stanciu. Een Belgisch record. PSG legde 222 miljoen euro op tafel voor Neymar, die op jaarbasis in zijn eentje meer verdient dan het jaarbudget van Anderlecht. David tegen Goliath.



PSG ging met 0-5 winnen bij Celtic, dat nochtans strijdvaardig aan de aftrap was gekomen. Het grote Bayern München kreeg een 3-0 nederlaag aangesmeerd.



"Zelfs tegen een ploeg als PSG moeten we initiatief nemen", blikt Hein Vanhaezebrouck vooruit in Het Nieuwsblad. "Ik ga ontgoocheld zijn als jongens zoals Dendoncker en Onyekuru – die hogerop willen en kunnen – bang zijn. Een bokser die de ring instapt met schrik, wordt knock-out geslagen."