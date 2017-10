Duitse club greep naast Hein Vanhaezebrouck

Na KV Kortrijk, Racing Genk, opnieuw KV Kortrijk en AA Gent koos Hein Vanhaezebrouck niet voor een avontuur in een andere competitie. De 53-jarige coach tekende een driejarig contract bij Anderlecht.

"Ik weigerde Wolfsburg, ja. Ook voor de familie wilde ik in België blijven en Anderlecht kwam snel", stelt de opvolger van René Weiler in Het Belang van Limburg. "Eigenlijk moet ik niet naar het buitenland om te kunnen zeggen dat mijn carrière geslaagd is. We zien wel of er na Anderlecht nog een buitenlandse kans komt."Met Anderlecht kan hij wel terug van de Champions League proeven. Twee duels tegen PSG, naar Celtic en thuis tegen Bayern München."Zo'n uitnodiging voor een UEFA-congres met de topcoaches in Europa wil ik wel nog eens krijgen. Na onze Champions League-campagne met Gent sprak ik er toen met Ancelotti, met Luis Enrique, met Mourinho… Mourinho is een sympathieke vent. We hebben een andere kijk op voetbal, maar we kwamen goed overeen."